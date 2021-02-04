Центр «Тверская семья» назначил на апрель выплату всех предусмотренных жителям региона детских пособий

Центром «Тверская семья» назначены выплаты детских пособий на апрель 2021 года – это текущие выплаты, а также не поступившие гражданам ранее, в период передачи функций от Министерства социальной защиты населения Минсемьи региона. Средства поступят жителям в первых числах месяца. Задачу в кратчайшие сроки решить вопрос с ситуацией по выплатам пособий семьям Тверской области поставил Губернатор Игорь Руденя.

В прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Игорь Руденя сообщил – работа ведомства активизирована, расширена штатная численность Центра выплат, установлен жесткий график выплат. На обслуживание телефона горячей линии направлены дополнительные операторы.

За март 2021 года в Центре выплат «Тверская семья» обработано более 8 тыс. заявлений на назначение детских пособий. Большая часть из них – те, что подавались гражданами в конце 2020-го – начале 2021 годов, когда шла передача функций от Министерства социальной защиты населения Минсемьи региона. Выплаты по рассмотренным заявлениям либо уже произведены, либо включены в реестр выплат на начало апреля.

Среди предусмотренных выплат – пособие на детей от 3 до 7 лет включительно и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

По оставшимся в работе Центра заявлениям (около 300) сделаны межведомственные запросы, необходимые для принятия решения об осуществлении начислений либо формирования отказа. Все заявления находятся в отработке, по ним будут направлены ответы.

Для ускорения обработки заявлений в марте дополнительно было привлечено 145 специалистов. Рассмотрение заявлений производится в ежедневном режиме, включая выходные дни. В настоящее время в Центре постоянный штат сотрудников расширен до 47 человек.

Вопросы по осуществлению выплат можно задать по телефону «горячей линии» Центра «Тверская семья» – 8-800-201-22-62. Также можно обращаться непосредственно в Центр выплат по адресу: г.Тверь, наб. Реки Лазури, д. 20. Приемный день – среда, с 10:00 до 15:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области