В Тверской области в 2021 году по национальному проекту «Экология» продолжат закупку оборудования для охраны лесов от пожаров и лесовосстановления. Финансирование этих направлений обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

На оснащение спецучреждений лесопожарной техникой для охраны лесов от возгораний в 2021 году направят 34,1 млн рублей. На закупку оборудования для лесовосстановления – 23,6 млн рублей.

В регионе в тушении лесных пожаров задействованы ресурсы ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес». Специализированное оборудование будет распределено между филиалами учреждения.

Игорь Руденя подчеркнул – важно выделить технику в соответствии с потребностями и спецификой работы районных подразделений.

В 2021 году запланированы закупки лесопатрульного комплекса, водного транспорта, самоходной техники. Численность лесопожарного оборудования будет доведена до 146 единиц.

Также для ЛПЦ-Тверьлес приобретут специализированную лесохозяйственную технику –трелевочные машины, плуги для проведения лесовосстановительных работ. С учетом этих машин в филиалах организации количество специализированного оборудования составит 118 единиц.

В Тверской области сформирована многоуровневая система защиты от лесных пожаров. Внедрен дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Ведется обустройство минерализованных полос, обводнение торфяников.

В регионе повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020 году площадь возгораний по сравнению с 2019-м снизилась более чем в 1,5 раза – до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров.

Продолжается работа по предотвращению незаконных рубок. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020 году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га, тогда как в 2017-м цифра составляла 17,8 тыс. га. В перспективе отношение площади вырубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%.

Пресс-служба Правительства Тверской области