Почти 78 тысяч жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 77 927 человек – это 87,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 апреля, вакцинировались 1616 человек. В федеральный регистр внесена информация о 72 653 вакцинированных гражданах.

Активно вакцинация проходит в Сандовском муниципальном округе. В первую очередь, среди граждан старшего возраста. Как отметили пенсионеры Мария Андреевна и Анатолий Петрович Веселовы, в период пандемии они соблюдали самоизоляцию, сейчас придерживаются всех мер санитарной безопасности, как только появилась возможность сделать прививку - записались на вакцинацию.

«Мы доверяем современной медицине, нашим врачам. Вакцинация – личное дело каждого. Но наше здоровье только в наших руках», - отметила Мария Андреевна.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

«Благодаря прививочной кампании, мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Активно прививаются люди старшего поколения».

В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В регионе также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области