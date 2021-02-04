Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» в Тверской области наградят путевками в «Артек»

6 и 7 апреля в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького пройдет региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Школьникам-победителям муниципальных этапов конкурса предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.

Региональный конкурс «Живая классика» – одно из мероприятий Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области.

«Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и культурных традиций. Главная цель Стратегии – передать эти ценности новому поколению», – отметил Игорь Руденя при рассмотрении предварительных итогов реализации Стратегии на заседании регионального Правительства 30 марта.

Перед региональным этапом конкурса ребята прошли школьный и муниципальный этапы. Впереди – выступление в региональном туре и возможность выиграть одну из трех путевок в Международный детский центр «Артек». Оценивать выступления школьников будут известные педагоги, актеры и писатели Тверской области.

Победители конкурса сразятся за право представлять Тверскую область на всероссийском финале «Живой классики».

Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах страны при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области