Отчет Главы по итогам 2020 года

25 марта на сессии депутатов Собрания депутатов Конаковского района с участием глав и глав администраций поселений Конаковского района, руководителей организаций, учреждений, представителей силовых структур, общественности, духовенства, СМИ Конаковского района состоялся отчет главы Конаковского района О.В.Лобановского о работе администрации Конаковского района за 2020 год.

На отчете главы Конаковского района присутствовали В.В.Перов, министр туризма Тверской области, и Н.Е.Дегтярева, заместитель министра экономического развития Тверской области.

В своем выступлении глава района подробно рассказал о результатах работы по исполнению бюджета, инвестициях, работе в сфере ЖКХ, образования, культуры, молодежной политики, спорта.

В заключение глава поблагодарил всех собравшихся за совместную работу, выразив уверенность в консолидированной работе с депутатами, главами, руководителями учреждений и предприятий, общественными организациями, жителями района в 2021 году.

Представители правительства Тверской области, депутаты Собрания депутатов Конаковского района положительно оценили работу администрации Конаковского района.

Надо отметить, что началось заседание сессии с радостного события - пять семей Конаковского района стали участниками федеральной программы «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей» и программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья». Сертификаты на государственную поддержку вручены семьям Вопиловых, Дрозд, Дмитриенко, Сидоровых, Мамонтовых.

Также на сессии глава района Олег Лобановский и председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин вручили Благодарственное письмо и цветы Тамаре Евгеньевне Дорошенко, проработавшей много лет директором государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» в связи с выходом на пенсию.