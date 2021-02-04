ФЕСТИВАЛЬ «КОНАКОВСКИЕ ОГНИ» ОТКРЫЛСЯ!

Первый концерт отборочного тура районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2021» состоялся 27 марта в Досуговом центре деревни Мокшино сельского поселения «Завидово».

«Конаковские огни» - это уникальный для Тверской области проект, который в следующем году отметит полувековой юбилей.

Ежегодно за два весенних месяца площадками фестиваля становятся культурно-досуговые учреждения района, представляющие на суд жюри и зрителей конкурсные программы, включающие выступления во всех жанрах: хореография, вокал, художественное чтение, декоративно-прикладное творчество и др. В первой программе «Конаковских огней-2021» приняли участие 20 творческих коллективов и солистов из села Завидово и деревни Мокшино.

В этот день свои таланты проявили артисты всех возрастных категорий. В мероприятии приняли участие хореографический коллектив «Dence MiX» (руководитель Виктория Пьянкова), хореографический коллектив «Радуга» (руководитель Елена Нурпиисова), ансамбль «Карамельки» и «Завидовские зори» (руководитель Нина Смирнова), цирковой коллектив «Арго» (руководитель Анастасия Матяж), народный ансамбль русской песни «Каравай» (руководитель Евгений Дадаев), Каролина Грицко, вокальный ансамбль «Фантазеры» (руководитель Оксана Гореликова), театральный кружок «Маскарад» (руководитель Светлана Степанова), Маргарита Фокина.

Их выступления оценивали члены профессионального жюри, в состав которого вошли:

- Людмила Владимировна Шапкина, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района (председатель жюри);

- Наталья Олеговна Исакова, художественный руководитель районного методического центра ДК «Современник»;

- Татьяна Юрьевна Колотвина, заведующий отделом массовых мероприятий ДК «Современник»;

- Нина Викторовна Юдина, музыкальный руководитель Дмитровогорского СДК;

- Марина Николаевна Назарова, хореограф Дмитровогорского СДК.

Как отрадно было видеть, что творческие коллективы – участники фестиваля, словно чистые ручейки, сливаясь воедино, наполняют полноводную реку под названием «Талант».

Концерт прошёл словно на одном дыхании, в тёплой творческой обстановке. Хотелось услышать и увидеть каждый следующий номер. И зрители, и сами участники получили заряд положительных эмоций и незабываемые впечатления.

Перед жюри стояла трудная задача выбрать лучших из лучших.

По итогам концерта председатель жюри заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина вручила выступавшим дипломы участников, дипломантов и лауреатов фестиваля. Дипломов лауреатов I степени удостоены: народный ансамбль русской песни «Каравай» (рук. Евгений Дадаев), Каролина Грицко, Маргарита Фокина (вокал), участница циркового коллектива «Арго» Елизавета Тупицына (рук. Анастасия Матяж), солистка ансамбля «Карамельки» Дарья Дейнега (рук. Нина Смирнова). В завершение концерта председатель жюри Людмила Шапкина пожелала всем хорошего настроения, а коллективам – творческих успехов и новых побед в фестивалях и конкурсах.

В тот же день свою конкурсную программу представил Старомелковский Дом культуры. Впереди у членов жюри ещё 12 концертов отборочного тура, а заключительный гала-концерт фестиваля состоится 15 мая на площади районного Дворца культуры «Современник».

От всей души поздравляем всех участников фестиваля и желаем дальнейших творческих успехов!