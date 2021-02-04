МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Много сделано, а предстоит сделать еще больше

Глава Конаковского района Олег Лобановский выступил с отчётом о результатах своей деятельности и деятельности администрации Конаковского района в 2020 году.

- В сложном и необычном 2020 году нам пришлось научиться жить и работать в совершенно новых условиях. Распространение коронавируса внесло свои коррективы в нашу привычную жизнь - начиная от ограничений до глобальных сдвигов в экономическом, социальном и политическом мироустройстве. Конаковский район достойно прошел все испытания, администрация района выполнила все запланированные мероприятия: прошли в полном объеме ремонты школ и детских садов, реконструкции теплосетей, ремонты дорог и благоустройство территорий. Обеспечено исполнение всех социально значимых расходных обязательств, по оплате труда работников бюджетной сферы, мерам социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, - отметил глава района.

Бюджет



Доходная часть бюджета составила 1 620 541 000 рублей. Недополучено доходов в сумме 16 622 000 рублей по сравнению с плановыми показателями. Тем не менее, по сравнению с показателями 2019 года доходы возросли на 92 588 000 рублей. В том числе за счет увеличения ставки дополнительного норматива на доходы физических лиц по областному закону и увеличения доли безвозмездных поступлений.

В качестве безвозмездных перечислений в бюджет района поступило 996 989 000 рублей. Их доля в общем объеме доходов 2020 года - 61,5 процента.

Муниципальный долг Конаковского района по состоянию на 1 января 2021 года снизился на 13 000 000 рублей и составил 21 927 400 рублей.

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена на сумму 1 578 905 000 рублей.

Приоритетными остаются расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы, объем которых составил 1 319 400 000 рублей, или 83,6 процента к общему объему расходов.

В общей структуре расходов 77,7 процента составляют расходы на отрасль «Образование».

ЖКХ

В 2020 году завершена реконструкция теплоснабжения в с. Селихово, включающая строительство блочно-модульной котельной и замену тепловых сетей и горячего водоснабжения в четырехтрубном исполнении. Объект введен в эксплуатацию.

Не менее важным моментом является запуск новой котельной в селе Городня. Летом 2021 года будет подведено горячее водоснабжение в многоквартирные дома, детский сад и школа также включены в данный проект.

Конаковский район участвует в реализации национальных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. Формирование комфортной городской среды

2. Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда

3. Оздоровление Волги.

Общественные организации

Из бюджета района на уставную деятельность этих организаций были предоставлены субсидии. Конаковский район в рамках ограничений достойно отметил 75-летие Победы, администрация района совместно с волонтерами Победы и активистами совета ветеранов поздравила каждого ветерана войны, вручила подарки.

Члены общества инвалидов приняли участие в многочисленных конкурсах и спортивных соревнованиях, одним из самых значимых стало их участие во всероссийском фестивале для людей с ограниченными возможностями «Пара Крым» в Евпатории.

В Конаковском районе прошло мероприятие в честь 90-летия Конаковского района, где жители района выразили благодарность людям, помогающим в борьбе с пандемией.

Избиратели Конаковского района активно проголосовали за поправки в Конституцию, в районе состоялись выборы в Совет депутатов городского поселения поселок Новозавидовский, довыборы в Собрание депутатов Конаковского района.

Спорт

Подготовлено спортсменов с 2232 массовыми разрядами, 2 мастера спорта России, 14 кандидатов в мастера спорта, 3 спортсмена 1 спортивного разряда.

Подготовлено призеров чемпионатов и первенств страны – 23 чел.

Призеров и победителей международных соревнований - 5 человек.

Призеров первенства Центрального федерального округа России – 8 чел.

17 человек являются членами сборной России.

Проведено 239 мероприятий.

Участвуя в областном смотре-конкурсе среди муниципальных образований первой группы на лучшую организацию спортивно-массовой работы, Конаковский район в пятый раз подряд занимает первое место.



Культура

Проведено более 1500 культмассовых мероприятий.

В 241 коллективе художественной самодеятельности занимаются 4381 участник, из них в 126 детских коллективах художественной самодеятельности - 2040 человек.

Звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 12 клубных формирований самодеятельного народного творчества и 7 образцовых детских коллективов.

Образование



В отрасли «Образование» работают 2266 человек. Одним из значимых показателей развития образования в районе является стопроцентное обеспечение доступности дошкольного образования.

Ликвидирована очередь в детские сады для детей от 1,5 до 3 лет. В 2020 году получили направления в детские сады 746 детей.

В 2019-2020 учебном году из 296 выпускников 11 классов 31 учащийся получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Максимальный балл по ЕГЭ – 100 баллов - набрали 2 выпускника. Свыше 90 баллов набрали 40 выпускников.

Питание детей

Финансирование осуществляется в объеме 32 817 935 рублей со всех уровней бюджета: из средств бюджета Конаковского района в размере 10,7 миллиона рублей, из федерального бюджета – 11,6 млн. рублей, областного бюджета - 6,7 миллиона рублей, по линии социальной защиты населения - 3,7 миллиона рублей.

По итогам 2020 года на подготовку образовательных учреждений из бюджета различных уровней выделено 125 120 642 рублей.

Ремонтные работы, запланированные на 2020 год, прошли в 38 образовательных учреждениях: в 21 школе и 17 детских садах.

Социальные партнеры. Значительная помощь была оказана для образовательных учреждений Конаковского района со стороны ПАО «ENEL Россия», ОАО «РЖД» И АО ТРАНСМАШХОЛДИНГ. Всего поступило 9 236 000 рублей спонсорских средств.

В 2020 году проведен капитальный ремонт школы № 2 поселка Новозавидовский. В Конаковском районе это первый случай такого масштабного ремонта.

Наиболее крупные ремонты:

- ремонт системы отопления детского сада № 5 поселка Редкино,

- ремонт кабинетов и входной группы школы № 3 поселка Редкино

- капитальный ремонт спортивного зала школы Изоплит,

- ремонт коридора и замена оконных блоков в школе села Дмитрова Гора,

- ремонт кровли школы № 1 города Конаково имени Д. Стребина,

- ремонт кровли школы поселка Радченко,

- замена оконных блоков в детском саду № 10 города Конаково,

- ремонт коридоров школы № 2 поселка Редкино.

Дороги

В рамках государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы в Конаковском районе в 2020 году работы велись по 25 объектам, в том числе по улично-дорожной сети - 11 объектов, ремонт дворовых территорий - 3 объекта, мероприятия по безопасности дорожного движения - 11 объектов. Всего на эти цели было направлено 95 611 000 рублей. В программе по ремонту дорог приняли участие 5 поселений: город Конаково, сельское поселение «Завидово», городские поселения Редкино, Козлово и Новозавидовский.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА