Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Тема проведения Единого госэкзамена на слуху постоянно. На протяжении учебного года к этому важному процессу готовятся все: от Минобразования и местных департаментов до школьных педагогов и самих учеников. В этом году в очередной раз родителям старшеклассников и выпускников предложили совершенно добровольно пройти испытание.

25 марта Конаковский район уже по традиции стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. Родители могут сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Для проведения госэкзамена для родителей открыл свои двери пункт проведения ЕГЭ (ППЭ 2003) - средняя школа №8 г. Конаково.

Процедура проведения ЕГЭ была максимально приближена к реальной сдаче ЕГЭ. Родители учащихся выпускных и предвыпускных классов смогли пройти через все этапы ЕГЭ: от регистрации до непосредственного выполнения работы и сдачи работы.

Для взрослых все было организовано так же серьезно, как и во время настоящих экзаменов: родители прошли рамки металлоискателей, обязательную термометрию. Все работники ППЭ в масках и перчатках, для участников ЕГЭ тоже приготовлены такие комплекты.

Прибытие родителей в ППЭ, конечно же, было, как на настоящем экзамене, с паспортами и гелевыми авторучками. В назначенное время в фойе школы на 1 этаже родителей встретили директор школы Н.П.Крапивина, организаторы вне аудиторий, ответственные за регистрацию прибывавших на экзамен родителей и гостей, член государственной экзаменационной комиссии, назначаемый министерством образования Тверской области, С.В.Клюшанова.

С особенностями процедуры проведения единого государственного экзамена родителей и представителей общественности познакомила помощник руководитель пункта проведения экзамена М.Н.Унина.

Родители были распределены в аудиторию, где их встречали организаторы. И сразу же рассадка по одному человеку за рабочий стол, обозначенный специальным номером 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б....(так отмечаются на ЕГЭ места для учащихся согласно распределению, полученному из Регионального центра обработки информации). Каждый должен был занять свое место.

Экзаменуемые увидели, как в их присутствии печатаются контрольно-измерительные материалы (сокращенное название - КИМ) и как они выглядят, как проходит инструктаж учащихся, как ученики должны заполнить Бланки регистрации (что и где пишут, каким шрифтом, где ничего не пишут и т.д.), как должны работать с Бланками ответов (Бланками ответов №1 и Бланками ответов №2), проверили свои знания по русскому языку. К слову, сами задания были аналогичны тем, что придется выполнять одиннадцатиклассникам на ЕГЭ в этом году.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку для родителей составила 40 минут (это без учета времени на работу с регистрационными бланками). А после экзамена районная экспертная комиссия учителей русского языка и литературы проверила работы экзаменовавшихся. И результаты нас порадовали.

После проведения организаторы акции провели беседы с участниками акции, обменялись впечатлениями, работники пункта проведения экзамена ответили на ряд вопросов, родители разъяснили для себя некоторые вопросы.

Вот некоторые мнения участников ЕГЭ об акции:

«Когда мне предложили поучаствовать в мероприятии, я сразу согласилась. Ребёнок переживает. Решила сама посмотреть, что это такое. Да, мне стало спокойнее. Вижу, что ничего страшного в ЕГЭ нет».

«Сын в этом году заканчивает школу. Решила почувствовать на себе, что такое сдать ЕГЭ. Очень понравилась доброжелательная, спокойная атмосфера. Жалко, что для родителей экзамен длился так недолго. Задания были такими интересными, что я бы и дольше их решала».

«Хорошо, что детей учат работать с бланками, потому что даже я допустила ошибку при заполнении. В целом, организация хорошая. Очень интересный опыт – как наши дети сейчас сдают экзамены. Но, конечно, детям проще, так как их готовят к ЕГЭ».

Всероссийская акция состоялась!

Управление образования администрации Конаковского района благодарит всех родителей, проявивших активность и принявших участие в акции.

Т. Захмылова,

главный специалист

управления образования администрации

Конаковского района.