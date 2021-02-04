ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ



Компания «Энел Россия» отметила лучших студентов филиала МЭИ-КЭК.

Уже на протяжении нескольких лет ПАО «Энел Россия» поощряет именными стипендиями лучших студентов филиала МЭИ-КЭК «Конаковский энергетический колледж». Между филиалом МЭИ-КЭК и благотворительным фондом «Энергетик» ПАО «Энел Россия» ежегодно заключается договор о выплате именных корпоративных стипендий лучшим представителям студенчества колледжа.

ПАО «Энел Россия» является одним из ведущих российских оптовых производителей электрической и тепловой энергии. ПАО «Энел Россия» представлена в пяти регионах: Тверская область – Конаковская ГРЭС, Ставропольский край – Невинномысская ГРЭС и новый проект по строительству ветропарка Родниковская ВЭС, Свердловская область – Среднеуральская ГРЭС, Мурманская область – проект по строительству Кольской ВЭС, Ростовская область – строящаяся Азовская ВЭС.

Стипендиатами становятся студенты, показавшие особо выдающиеся результаты в учебе по итогам предыдущего семестра. Главными критериями отбора учащихся, как правило, являются: отличная успеваемость, участие в научно-исследовательской деятельности, участие во всероссийских олимпиадах и конкурсах, а также интерес, проявляемый к учебе.

По итогам второго семестра 2019/2020 учебного года назначены на именную стипендию студенты Александр Сидоренко, гр. ИС-18, Виталий Моторин, гр.Т-18, Ксения Федорова, гр.Э-17.

По итогам первого семестра 2020/2021 учебного года назначены на именную стипендию студенты Валерий Леонов, гр.ИС-18, Ксения Куприянова, гр.Т-18, Анастасия Токарева, гр.Э-18.

Вручение корпоративных именных стипендий – это стимул быть более целеустремленными и упорными в учебе.