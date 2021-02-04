Примите поздравления!

posted by admin on пт, 04/02/2021 - 08:28

Уважаемая Раиса Николаевна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
 Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего  уважения. Вы завоевали в обществе репутацию профессионального  работника культуры, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего этой победы добиваться. Вы прекрасная ведущая  встреч и концертов, умеете найти нужные слова для каждого человека, затронуть тонкие струны  души,  интонации голоса – все незабываемо. А сколько радости, Раиса Николаевна,  приносит всем выступление ансамбля гармонистов-частушечников «Завалинка», которым вы руководите не один десяток лет. В этот замечательный день мы хотим поблагодарить вас за то, что вы всегда находите время  для того, чтобы порадовать жителей города, района, области интересными и красочными выступлениями ансамбля. Мы желаем вам, Раиса Николаевна, крепкого здоровья, благополучия, процветания вам и коллективу, творческих успехов и долголетия.
Вы несете радость жизни и прекрасный добрый свет,
Пусть вас муза  не покинет.  
Долгих творческих вам лет!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,
 глава Конаковского района О.В.Лобановский,
 председатель Собрания депутатов
Конаковского района Д.Е.Щурин,
президиум Конаковского районного совета ветеранов.

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