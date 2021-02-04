Примите поздравления!

Уважаемая Раиса Николаевна!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали в обществе репутацию профессионального работника культуры, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего этой победы добиваться. Вы прекрасная ведущая встреч и концертов, умеете найти нужные слова для каждого человека, затронуть тонкие струны души, интонации голоса – все незабываемо. А сколько радости, Раиса Николаевна, приносит всем выступление ансамбля гармонистов-частушечников «Завалинка», которым вы руководите не один десяток лет. В этот замечательный день мы хотим поблагодарить вас за то, что вы всегда находите время для того, чтобы порадовать жителей города, района, области интересными и красочными выступлениями ансамбля. Мы желаем вам, Раиса Николаевна, крепкого здоровья, благополучия, процветания вам и коллективу, творческих успехов и долголетия.

Вы несете радость жизни и прекрасный добрый свет,

Пусть вас муза не покинет.

Долгих творческих вам лет!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов

Конаковского района Д.Е.Щурин,

президиум Конаковского районного совета ветеранов.