«Сны» Андрея Леонова

27 марта в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся творческий вечер талантливого автора-исполнителя Андрея Леонова.

На концерте присутствовали люди, которые знают и любят творчество Андрея со времён группы «Сны», солистом и одним из основателей которой он был, и те, кто только начал знакомиться с его творчеством.

Свои первые стихи Андрей написал в 15 лет, а в 16 лет загорелся идеей создать свою группу. И в 1998 году появилась группа «Сны», где Андрей стал одним из основателей коллектива. Начиная с этого времени до 2012 года состав группы неоднократно менялся, но за период своего существования участвовала в фестивалях «Окно в рок-н-ролл», «Верхневолжская парусная регата», Тверской открытый рок-фестиваль «New Tone» 2008 г., «Рок-осень», «Нашествие-2009» и активно выступала в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, в Тверской, Московской областях. В 2013 году группа окончательно распалась, и Андрей Леонов начал сольную карьеру.

На вечере Андрей показал всю многогранность своего творчества. Звучали жизнеутверждающие композиции, патриотические и философско-лирические песни. Мысли и песни этого автора-исполнителя тонко синхронизируются с внутренним миром огромного количества людей, а те метафоры, аллегории и олицетворения, которые он использует в своих композициях, невероятно созвучны с романтичными, лиричными натурами, а также с безудержными оптимистами, верящими в добро, в людей и в возможность хрупкого и призрачного счастья.

Некоторые композиции Андрея, такие, как «Мое - возьми, свое – отдай», «Я еду домой», «Мне так нравится этот город» и многие другие зрители в зале пели в унисон вместе с музыкантом.

В этот вечер Андрей отвечал на вопросы зрителей, мы узнали, в чем ищет вдохновение автор, когда он написал свои первые песни, как найти золотую середину между творчеством, работой и семьей.

После концерта многие говорили об искренности и неординарности песен музыканта, и, как сказала одна из зрительниц в зале: «У Андрея большой не только поэтический, но и мелодический дар, его песни накрепко застревают в голове…».

В этот день музыка и поэзия Андрея Леонова увлекли всех в дивный мир творчества талантливого автора-исполнителя, помогли им заглянуть в лабиринты своего собственного подсознания и открыть что-то близкое Андрею в самих себе!