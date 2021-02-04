И СНОВА «СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»

23 марта на базе Досугового центра д. Мокшино в сельском поселении «Завидово» состоялся долгожданный праздник детского творчества и мастерства - открытие фестиваля детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках».

Учредителем конкурса традиционно выступает администрация Конаковского района, а его организатором – управление образования администрации Конаковского района, специалисты которого в течение двух недель провели всю кропотливую организационную работу по подготовке сценария концерта, выстраивания его сюжета и видеоряда, по просмотру конкурсных номеров и организации деятельности жюри, взаимодействия с участниками фестиваля, обеспечению всех нюансов его проведения.

В первом конкурсном дне приняли участие воспитанники 9 учреждений: детских садов № 1 и № 2 п. Новозавидовский, № 3 ФСО России, № 1 п. Козлово, д. Старое Мелково, д. Мокшино, д. Вахонино, дошкольных групп школ с. Завидово и д. Мокшино.

Представленные на фестивале концертные номера и творческие работы были подготовлены под руководством педагогов дошкольных учреждений в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования при поддержке родителей воспитанников.

Весь вечер демонстрировали свои таланты дети. Выходившие на сцену смотрелись, как профессиональные коллективы. И порою зрители забывали, что перед ними воспитанники обычных детских садов. Хотя почему же «обычных»? Богатых традициями и талантливыми педагогами, заряженными на позитив и творчество. Потому и говорят: «У талантливых педагогов всегда талантливые дети».

Каждое выступление заслуживало восклицания «браво»: за великолепные костюмы и выразительность образа, филигранность исполнения, замечательно созданное настроение и, самое главное, за тот позитив, веру в добро, которые дарили со сцены дети.

Все участники стали номинантами фестиваля и получили дипломы и подарки от администрации Конаковского района, которые вручил учредитель фестиваля глава Конаковского района Олег Владимирович Лобановский.

Спасибо всем участникам фестиваля за праздник и радость совместного творчества. С нетерпением ждём продолжения фестиваля «Солнышко в ладошках» 1 апреля на сцене ДК «Химик» (п. Редкино) и 9 апреля на сцене ДК «Современник». Начало мероприятий в 16 часов. Количество мест ограничено.

Екатерина ГОРМАШ,

заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района.

Фото предоставлены

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