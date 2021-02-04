25 марта в г. Конаково прошли Ильинские чтения «Александр Невский – память народа» в рамках региональных Фаддеевских образовательных чтений. Тема чтений обращает к событиям далёкого 13 века, к осмыслению через призму времени подвига святого благоверного великого князя Александра Невского, спасшего Россию в то сложнейшее время. «Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет» - эти слова приписывают князю Александру Невскому после его главной победы. По легенде, он сказал это послам Ливонского ордена, которые прибыли просить «вечного мира» после поражения в Ледовом побоище.

Напомним, что в этом году отмечается 800-летний юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, указ о праздновании которого подписал Владимир Путин, назначая торжества «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа». К юбилею будут приурочены различные мероприятия, которые пройдут по всей России, к празднованию Дня Победы тематика, связанная с князем Александром Невским, будет отражена в праздничном оформлении городов. 12 июня начнется Крестный ход с мощами Александра Невского по городам России и Республики Беларусь.

Ильинские чтения в нашем районе проходили в актовом зале средней общеобразовательной школы № 9 г. Конаково. Их участниками стали представители духовенства Конаковского благочиния, педагоги, краеведы, библиотечные работники, воспитатели и работники учреждений дополнительного образования, организаторами - Конаковский благочиннический округ Тверской и Кашинской епархии РПЦ,

Ильинский приход с. Селихово, управление образования администрации Конаковского района, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково.

С приветственным словом выступили Аггюль Бородина, заместитель главы Конаковского района по социальной политике и представитель от Конаковского благочиния иеромонах Августин Пирогов, которые отметили важность сохранения памяти героического прошлого России.

Открыл чтения директор Детско-юношеского центра «Новая Корчева», настоятель Ильинского храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров. Тема его доклада: «Увековечение памяти святого князя Александра Невского в православных храмах».

В работе чтений приняли участие работники управления образования администрации Конаковского района Людмила Гурьянова и Маргарита Гучмазова.

Вниманию слушателей было представлено восемь докладов. После обсуждения докладов принята резолюция с предложением провести следующие чтения в октябре 2021 года.

Всем докладчикам выданы сертификаты участника Ильинских чтений «Александр Невский – память народа».

Людмила Кикало.