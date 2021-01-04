Игорь Руденя провел совещание, посвященное 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского

1 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание по подготовке к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Участники обсудили программу проведения основных мероприятий, вопросы благоустройства общественных территорий, проведения дорожных работ, организации ярмарок с участием тверских товаропроизводителей.

Основные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, пройдут с 6 по 8 июня в Кашине и Калязине.

6 июня начнется божественная литургия, которая пройдет в Алексеевском храме Николаевского Клобукова женского монастыря в Кашине. Затем гости праздника примут участие в крестном ходе, маршрут которого будет проложен до церкви Вознесения Господня в Калязине, где пройдет вечерня с акафистом перед мощами Макария Калязинского.

Во второй день празднования желающие смогут посетить известный памятник архитектуры Калязина – колокольню Никольского собора на монастырском острове. Вечером состоится всенощное бдение в церкви Вознесения Господня.

Заключительный день празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского начнется с божественной литургии на площади перед церковью в честь Вознесения Господня.

Также на совещании был рассмотрен вопрос о готовности дорожно-транспортной инфраструктуры в Калязинском районе и Кашинском городском округе. Игорь Руденя поставил задачи по приведению в нормативное состояние опорной сети городских магистралей.

Мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, будут проходить в течение 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья.

«Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, – это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия»,- отметил Игорь Руденя на первом заседании организационного комитета по подготовке к проведению торжеств, которое состоялось 18 марта.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. С юных лет стремился к монашеству. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области