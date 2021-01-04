В 2021 году в Тверской области отремонтируют более 230 км местных дорог

1 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание, где была рассмотрена программа дорожных работ на территории муниципальных образований Тверской области в 2021 году. В план работ на текущий год включено 336 объектов.

В этом году в регионе планируется отремонтировать более 230 км дорог местного значения, что в 5 раз больше, чем было сделано в 2016 году. Кроме того, запланирован ремонт 68,3 тыс. кв. м. дворовых территорий.

По мнению Игоря Рудени, качественная дорожная сеть – это важное условие развития экономики, доступности социальной сферы, повышения качества жизни и формирования комфортной среды в районах, городских и муниципальных округах тверского региона.

Помимо проведения ремонтов предусмотрена областная поддержка на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности на местных дорогах.

На совещании также рассмотрен ряд дополнительных объектов, которые предполагается привести в порядок по программе ремонта местных дорог. В частности, рассмотрены и одобрены предложения главы Старицкого района. В муниципалитете в этом году помимо трёх ранее заявленных объектов дополнительно отремонтируют улицу Карла Маркса и приведут в порядок дворовую территорию д.№31 по ул. Коммунистическая.

Общий объём финансирования работ на объектах муниципальной собственности составит свыше 3,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области