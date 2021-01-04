На стенде Тверской области на международной выставке «Интурмаркет» стартовала продажа туров по маршруту «Государева дорога»

1 апреля на международной выставке «Интурмаркет» в Москве стартовала продажа туров межрегионального маршрута «Государева дорога», который включает достопримечательности Тверской области. На стенде Верхневолжья все гости могут забронировать этот и другие туры для путешествий по региону.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении отраслевой госпрограммы на заседании регионального Правительства 23 марта.

К 2023 году планируется увеличить турпоток в регион до 3,2 миллиона гостей. Для решения этой задачи в рамках программы реализуется комплекс мероприятий – от создания новых маршрутов, объектов показа и поддержки субъектов турбизнеса до подготовки кадров и создания комфортной туристской среды.

Один их новых маршрутов, проходящих по Тверской области – «Государева дорога». Межрегионального маршрут объединяет туристические локации четырех регионов, включая Верхневолжье – более 100 музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры.

На выставке также представлены информационные туры, которые ежегодно организует Министерство туризма региона для коллег из соседних регионов, и другие турпродукты Тверской области.

Представители региона на площадке «Интурмаркета» принимают участие в деловых встречах, посвященных продвижению региона, с представителями Ассоциации туроператоров, коллегами из областей страны. Главные темы обсуждения – формирование новых межрегиональных маршрутов в рамках «перезапуска» «Пушкинского кольца» и создание межрегионального маршрута «Золотое кольцо. Верхняя Волга».

Регион представит опыт развития сегмента конгресс-туризма и возможности для делового туризма на сессии «Mice day». Также запланировано подписание соглашения с Российской Международной академией туризма – ведущим образовательным центром в сфере профессионального туристского образования международного уровня. Кроме того, Верхневолжье поделится опытом обновления музейных программ.

XVI международная выставка «Интурмаркет» проходит в Москве с 1 по 3 апреля. Это единственная выставка в России, в которой принимают участие все регионы страны, а также более 15 тыс. представителей туристического бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области