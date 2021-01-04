4 апреля Тверская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая приурочена ко Всемирному Дню здоровья. По традиции в столице Верхневолжья мероприятие пройдет на территории Городского сада Твери, Набережной Афанасия Никитина и Речного вокзала.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные проекты позволяют привлечь внимание граждан к своему здоровью, усилить профилактическую работу, развивать физкультуру и спорт.

Принять участие в акции может каждый желающий независимо от возраста и уровня физической подготовки, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenego.ru/reg10k/ до 2 апреля.

Перед участниками будет поставлена задача – пройти 10 000 шагов и выложить на страницах акции в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook» фотографии с результатами шагомеров.

В Твери старт акции будет дан 4 апреля в 10.00 у памятника А. С. Пушкину на набережной Михаила Ярославича (напротив Путевого дворца). Пешеходный маршрут будет пролегать через Новый мост, Речной вокзал, Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу Советскую и ряд других объектов.

Впервые Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в регионах страны в 2014 году. Она была основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Согласно классификации ВОЗ, менее 5000 шагов, совершенных человеком в день, характеризуют его образ жизни как «сидячий».

Пресс-служба Правительства Тверской области