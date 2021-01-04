Два проекта представят на голосование жителям Конаково Тверской области для выбора объектов благоустройства в 2022 году

Жителям города Конаково Тверской области предложат на голосование два проекта для благоустройства в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Муниципальные образования представляют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Город Конаково заявил проекты благоустройства территорий у детского сада №1 и у детской школы искусств по улице Энергетиков. У детского сада – благоустройство аллеи у стадиона «Колизей». Украшением территории станет садовый лабиринт и арки входной группы аллеи. Возле ДШИ предлагается создать единое пространство для отдыха с арт-объектами – скрипичным ключом, палитрой, роялем.

В общей сложности в перечень голосования для выбора объектов благоустройства в 2022 году вошли 49 объектов. Проекты представили 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек.

Так, Тверь заявила на голосование 15 проектов – благоустройство Тверской площади, улицы Трёхсвятская, набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, бульвара Ногина и других объектов.

Шесть проектов по благоустройству площади, сквера, тротуаров и других общественных территорий представил город Бологое. По четыре проекта будут включены в рейтинговое голосование от Вышнего Волочка, Торжка, Удомли. По три проекта заявлены от Ржева, Осташкова, Бежецка и Нелидово. От города Кимры – два проекта.

Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru, которая разработана Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Там же будет организованно голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области