В Калязинском районе создадут первый в Тверской области природный парк

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 1 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, одобрено создание первого в Верхневолжье природного парка на площадке особо охраняемой природной территории. Парк «Острова Спировские» будут развивать в Калязинском районе.

Речные острова, где планируется создать природный парк, расположены на Волге под Калязином. Площадь «Островов Спировских» – более 217 га. В основном они покрыты лесом, в частности, на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны.

Здесь планируют развивать рекреационный туризм. На центральном острове будут созданы две зоны – функциональная и рекреационная.

В функциональной зоне парка установят режим охраны. Он подразумевает запреты на строительство объектов, рубки леса, стоянки и проезд транспорта, промышленный сбор ягод, разведение костров и другие ограничения. При этом здесь возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов.

В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок, обустройство пляжей. На «Островах Спировских» планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия. Такие проекты уже прорабатываются с инвесторами. Прогнозная посещаемость составит 15 тысяч человек в год.

Глава региона отметил: важно обеспечить безопасность жителей и гостей Верхневолжья, которые будут посещать парк, в том числе в части обеспечения мер безопасности на водных объектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области