В этом году 11 педагогов, переехавших на работу в Тверскую область из других регионов, смогут получить поддержку по программе «Земский учитель»

В Тверской области внесены изменения в порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты учителям, переезжающим на работу в сельскую местность и города с населением до 50 тысяч человек. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума регионального Правительства, которое 1 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Данная мера поддержки педагогов, введённая в Верхневолжье в 2020 году, направлена на исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по реализации программы «Земский учитель».

По мнению Игоря Рудени, обеспечение сельских школ и школ в небольших городах квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий.

В Тверской области педагоги, переезжающие на работу в сельскую местность и небольшие города, могут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Средства предоставляются на конкурсной основе. На заседании внесены изменения в критерии отбора. К примеру, будет оцениваться непрерывность работы учителя в одной общеобразовательной организации, наличие у педагога документа о среднем профессиональном или высшем образовании с отличием, общего стажа работы в должности «Учитель». Внесённые изменения направлены на повышение качества общего образования в тверском регионе.

На предоставление единовременных компенсационных выплат педагогам в 2021 году из федерального бюджета предусмотрено 9,2 млн рублей, из областного – 1,8 млн рублей. Таким образом, в текущем году поддержка может быть оказана 11 учителям.

В 2020 году компенсационная выплата была предоставлена 11 педагогам. С ними заключены трудовые договоры для работы в школах Вышневолоцкого, Кашинского и Осташковского городских округов, Селижаровского муниципального округа, Зубцовского, Конаковского, Кимрского, Сонковского, Сандовского районов, города Кимры.

Пресс-служба Правительства Тверской области