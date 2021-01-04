Жители Тверской области могут стать волонтерами онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жителей Тверской области приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк» в качестве добровольцев. Помочь в организации онлайн-шествия можно после регистрации на официальном сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/6229.

Волонтерами интернет-акции могут стать жители Верхневолжья старше 18 лет, свободно владеющие компьютером.

«Важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка». Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», — считает Игорь Руденя.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Тверской области акция «Бессмертный полк» впервые прошла в онлайн-формате и объединила сотни жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

Присоединиться к «Бессмертному полку» можно и в этом году. Для этого необходимо в окнах своих домов разместить фотографии родственников, которые воевали на фронте и трудились в тылу.

Также онлайн-акция «Бессмертный полк» будет проходить в социальных сетях под хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.

Пресс-служба Правительства Тверской области