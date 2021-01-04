В сельской школе Вышневолоцкого городского округа улучшены условия для занятий спортом

В Холохоленской школе Вышневолоцкого городского округа отремонтирован спортивный зал. Работы проведены в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо создавать равные возможности для занятий спортом и физкультурой для детей, независимо от места их проживания – в городе или сельской местности.

В спортзале заменили системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а также освещение, двери, приведены в порядок стены, потолки, заменено напольное покрытие. Также ремонт выполнен в раздевалках, душевой комнате, помещении для хранения инвентаря. Помимо этого, спортзал оснащён новыми баскетбольными щитами.

«Для нашей школы и всех односельчан обновление спортзала стало настоящим событием. Радует, что и у детей из глубинки есть достойные условия обучения», - отметила директор образовательного учреждения Маргарита Анянова.

В 2021 году запланирован ремонт спортзалов в 5 сельских школах, где обучается почти 600 детей – в Борковской школе Бежецкого района, Княжегорской школе Зубцовского района, Ильинской и Неклюдовской школах Кимрского района, Краснооктябрьской школе Сонковского района. Новое оборудование для уличной спортивной площадки будет установлено в Великооктябрьской школе Фировского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области