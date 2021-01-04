В 2021 году в Тверской области заявлена реставрация знаковых культурных объектов

В 2021 году в Тверской области отреставрируют ряд знаковых культурных объектов. Вопрос финансирования работ рассмотрен на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 31 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

«Тверь и Тверская область должны быть интересны для всех желающих посещать достопримечательности и культурные пространства. Наша задача – качественно приводить в порядок такие объекты», – отметил Игорь Руденя.

В 2021 году начинаются реставрационные работы на колокольне Николаевского собора в Калязине. Подготовлена проектная документация, на восстановление колокольни заложено порядка 105 млн рублей. В ходе реставрации планируется усилить фундамент и стены колокольни, сделать художественную подсветку объекта, установить автоматизированную систему управления колоколами, а также укрепить береговую линию, благоустроить её территорию и причал.

В Калязине также капитально отремонтируют и отреставрируют Дом Полежаевых, где будет размещен Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского.

Объектами реставрации в Твери стали Городская усадьба Салтыкова-Щедрина, комплекс исторической застройки на набережной Афанасия Никита, здание Духовного училища, а также областной драматический театр – здесь предусмотрен ремонт фасада.

Игорь Руденя поручил в текущем году завершить реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово. Губернатор подчеркнул – помимо общестроительных и отделочных работ отдельное внимание необходимо уделить благоустройству прилегающей к ДК территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области