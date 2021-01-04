Строительство новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала ведётся высокими темпами

31 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по реализации проекта электрификации железнодорожной ветки от границ Московской области до станции Ржев и строительства новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала. Рассмотрен текущий ход работ.

Проект реализуется благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина.

«Есть поручение Президента Владимира Путина, которое было подписано в конце ноября 2020 года о электрификации железной дороги от границ Тверской области до Ржева со строительством станции «Ржевский мемориал». В 2021 году у нас на этой дистанции будут запущены пригородные поезда. Важно не только привезти к мемориалу гостей из Москвы. Важно, чтобы для жителей Зубцовского, Ржевского районов и соседних муниципальных образований был обеспечен новый уровень транспортной доступности. Это новый этап развития юго-запада тверского региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время на объекте завершено устройство фундамента и монтаж металлического каркаса модульного пассажирского здания, на 70 % выполнен монтаж кровли. На платформе завершена установка опор под фундаменты и установка водоотводных лотков, завершается установка стоек фундамента и изготовление композитных элементов.

На высокой пассажирской платформе установят навесы, мачты освещения и малые архитектурные формы. В здании станции обустроят зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там интерактивную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. На совещании рассмотрены предложения по обустройству зала ожидания и содержанию экспозиции на станции.

Кроме того, ведётся работа по благоустройству территории остановочного пункта. От железнодорожной станции будет организовано движение автобусов до Ржевского мемориала. Для транспорта будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка.

В соответствии с планом, до конца апреля 2021 года строительство новой станции будет завершено.

Станцию возводят на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату.

26 марта состоялась тестовая поездка скоростного электропоезда «Ласточка» из Москвы до будущей станции «Ржевский мемориал» в Тверской области.

Поезд отправился от Рижского вокзала Москвы в 06:09. В пути он находился порядка 4,5 часов. В будущем время планируется значительно сократить благодаря электрификации железнодорожной ветки от Шаховской до станции «Ржевский мемориал».

Запланировано 5 остановок новых «Ласточек» в Тверской области – Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, конечной станет станция «Ржевский мемориал». Предполагается, что на линии будут курсировать две пары поездов в сутки с составом в пять вагонов (341 посадочное место).

«Ласточки», которые будут курсировать от Москвы до «Ржевского мемориала», оборудованы устройствами для высадки и посадки пассажиров как с высоких, так и с низких платформ, в том числе маломобильных граждан. Вагоны оснащены специальными выдвижными ступенями.

В поездах созданы комфортные условия для пассажиров: работают система климат-контроля, информационные экраны, обустроены экологичные санитарные комнаты.

В первых числах мая начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва-«Ржевский мемориал». Сейчас также прорабатывается вопрос стоимости проезда в новом экспрессе, в том числе льготные тарифные решения для отдельных категорий граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области