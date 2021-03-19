Школьников, студентов и общественность Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Экотема»

В Тверской области стартовал региональный экологический конкурс видеороликов «Экотема». К участию приглашаются жители региона, в том числе школьники, студенты общественные организации Верхневолжья.

Конкурс проводится с целью повышения экологической культуры населения, привлечения внимания к проблемам сохранения биоразнообразия и охраны природы, привлечения молодых талантов к созданию социальной рекламы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Игорь Руденя.

Для участия в конкурсе необходимо снять экологические видеоролики о реализуемых на территории Тверской области проектах, позитивных изменениях, происходящих в тверском регионе в сфере экологии.

Организатор конкурса, которым выступило Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, предлагает снять ролики на следующие темы: «С места событий» - репортажи о мероприятиях, посвященных изучению природы или связанных с природоохранной деятельностью; «Редкие и охраняемые» - рассказ о животных и растениях из Красной книги Тверской области; «Твоё мнение?» - опросы на темы, связанные с природой; «Герои природы» - интервью с людьми, охраняющими природу, «Социальная реклама» - короткий ролик, посвящённый сохранению биоразнообразия и охране природы; «Раздельный сбор отходов – это важно!» - ролик о раздельном сборе отходов. Максимальная продолжительность видеороликов не должна превышать 3 минут.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: детская (до 18 лет) и взрослая (18 лет и старше).

Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. Заявки для участия и конкурсные работы принимаются до 15 мая 2021 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302 или по электронной почте: konkurs-mpr@yandex.ru. По вопросам участия можно обращаться по телефону +7(4822)733-170.

Пресс-служба Правительства Тверской области