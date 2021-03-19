Общественная палата Тверской области и региональный общественный штаб по наблюдению за ходом избирательных кампаний и голосования на выборах в Тверской области в 2021 году объявляет о начале публичных консультаций с общественными организациями и регионал

Общественная палата Тверской области,региональный общественный штаб по наблюдению за выборами приглашают заинтересованные общественные объединения и некоммерческие организации, региональные отделения политических партий к подписанию Соглашений о сотрудничестве в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за ходом избирательных кампаний и голосования на выборах в Тверской области в 2021 году.

Предметом Соглашения является установление партнерских отношений для содействия реализации права граждан на участие в управлении делами государства в ходе наблюдения за подготовкой и проведением выборов в единый день голосования.

Взаимодействие предлагается осуществлять по следующим направлениям:

а) проведение взаимных консультаций по участию представителей заинтересованных сторон некоммерческого сектора региона в наблюдении за выборами;

б) реализация совместных проектов по обмену опытом при осуществлении наблюдения за выборами, в том числе образовательных программ для подготовки наблюдателей;

в) создание равных условий для участия всех заинтересованных представителей гражданского общества региона в общественном наблюдении;

г) осуществление совместной информационной деятельности в электронных и печатных средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разъяснения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов.

Предложения от заинтересованных организаций принимаются до 15 апреля 2021 года по адресу:

170000, г. Тверь, ул. Советская, 33, оф. 115, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни;

– на электронный адрес Общественной палаты Тверской области info@optver.ru

Проекты Соглашений между Общественной палатой Тверской области и общественными организациями, региональными отделениями политических партий о сотрудничестве в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов различного уровня на территории Тверской области опубликованы на официальном сайте Общественной палаты Тверской области.

Справки можно получить по телефону (4822) 32-11-42 с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.