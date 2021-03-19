Безопасность объектов транспортной инфраструктуры региона обсудили в Правительстве Тверской области

Вопросы защищенности объектов транспортного комплекса, расположенных на территории Верхневолжья, обсудили участники заседания Антитеррористической комиссии в Тверской области, которое 31 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

В прошедшем году в Тверской агломерации была создана новая модель общественного транспорта. В ближайшее время начнётся её внедрение в ряде других муниципалитетах Верхневолжья. Игорь Руденя подчеркнул, что необходимо обеспечить максимальную безопасность пассажиров на всех маршрутах, а также готовность персонала оперативно действовать в любых ситуациях.

Сейчас на территории Твери и Калининского района действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава. Все транспортные средства оснащены автоматической системой пожаротушения, системой ГЛОНАСС, а также системой видеонаблюдения. Водитель в режиме реального времени осуществляет контроль за происходящим в салоне через монитор.

Участники заседания обсудили вопросы обеспечения объектов транспортной инфраструктуры паспортами безопасности, реализации плана проверок и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области