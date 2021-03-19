В Тверской области вводят временное ограничение движения грузовых автомобилей

С 1 апреля 2021 года в Тверской области вводится временное ограничение движения грузового транспорта по региональным автодорогам. Решение направлено на обеспечение сохранности трасс в весенний сезон.

До 30 апреля 2021 года по автодорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Тверской области, не допускается проезд транспортных средств, фактическая масса которых превышает 20 тонн – на дорогах с асфальтобетонным покрытием, по дорогам с переходным типом покрытия – более 10 тонн.

С перечнем из автодорог, на которых вводится временное ограничение, можно ознакомиться на сайтах Министерства транспорта Тверской области www.mintrans.tver.ru и Дирекции территориального дорожного фонда www.тверьдорфонд.рф.

Оформление специального разрешения ведется в Министерстве транспорта Тверской области по адресу: г. Тверь, б-р Радищева, д.30, каб. 11, тел. (4822) 77-70-13, электронный адрес: otdellldor@yandex.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области