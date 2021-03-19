Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков обсудили реализацию в Тверской области новых инвестиционных проектов

Реализацию новых инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Тверской области обсудили 31 марта Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

«Группа компаний «АгроПромкомплектация» является одним из самых крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона, – сказал Игорь Руденя. – Уже реализованные вами на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства. Создать более трех тысяч рабочих мест для наших жителей».

Игорь Руденя и Сергей Новиков обсудили строительство в Конаковском районе специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Объем инвестиций – свыше 520 млн рублей. Также планируется модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе.

В Ржевском районе компания заявила о строительстве животноводческого комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Вложения в проект составят 4,45 млрд рублей.

Благодаря новым инвестпроектам будет создано свыше 200 новых рабочих мест.

На совещании рассмотрены меры поддержки со стороны Правительства Тверской области для реализации заявленных проектов. Это обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой, решение вопросов территориального планирования.

Еще одной темой встречи стало комплексное развитие территории Дмитровогорского сельского поселения в Конаковском районе и Ржевской агломерации при участии ГК «АгроПромкомплектация». Речь шла о создании индивидуальной застройки и улично-дорожной сети, газификации домовладений.

Сейчас в Тверской области действует несколько предприятий АгроПромкомплектации, где производят мясную и молочную продукцию – в Конаковском и Ржевском районах. Сейчас компания занимает пятое место в рейтинге национальных производителей свинины, девятое – среди российских производителей молока.

Пресс-служба Правительства Тверской области