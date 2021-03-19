В Тверской области в 2020 году было выполнено боле 11 тысяч хирургических операций

За прошедший год в Верхневолжье было проведено 11 302 хирургические операции, более 70% которых были экстренными. Всего за прошедший год в хирургических отделениях пролечено 22 348 больных. Данные были озвучены во время проведения видеоконференцсвязи между ведущими хирургами области.

Одной из ключевых тем онлайн встречи стало привлечение новых кадров в сферу здравоохранения, а в частности, в хирургию. Главный хирург регионального Министерства здравоохранения Сергей Червонцев считает, что необходима грамотная кадровая политика, которая подразумевает обучение врачей центральных районных больниц на хирургических базах Твери, а также активную работу с кафедрами ТГМУ для привлечения молодых специалистов к работе в Тверской области.

Большое количество высокотехнологичных операций в регионе ежегодно проводится на сердечно-сосудистой системе. Сегодня хирургические отделения Тверской области выполняют более 2 тысяч таких операций.

Одним из лидеров по оказанию высокотехнологичной помощи является Тверская областная клиническая больница. В 2020 году в ОКБ внедрен новый метод лечения – так называемое ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Он подразумевает подключение пациента с тяжёлой пневмонией и дыхательной недостаточностью к специальному оборудованию, которое работает вместо сердца, перекачивая кровь, и лёгких, насыщая кровь кислородом и удаляя углекислый газ. Ранее тверские пациенты, которым требовалось ЭКМО, переводились в федеральные учреждения.

25 марта во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя рассказал, что благодаря этому аппарату, а также профессионализму врачей в Твери была спасена беременная женщина со 100% поражением лёгких. И такие случаи, как подчеркнул глава региона, не единичны в Верхневолжье.

В Тверской области создана сеть из семи сосудистых центров, в которых за последние два года была значительно усилена диагностическая база – поставлены аппараты УЗИ, электрокардиографы, приобретено два компьютерных томографа. Сейчас, после пандемии коронавируса, возобновляется их работа в плановом режиме. Также развивается система нейрохирургической навигации, в ближайшее время в регион будут поставлены новый ангиограф и магнитно-резонансный томограф.

Пресс-служба Правительства Тверской области