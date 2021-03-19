Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 31 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 35 340 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 105 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 75 091 житель региона, за последние сутки – 1525 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 638 927, в том числе за последние сутки их проведено 2341.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 394 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 323 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

731 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 964

Конаковский район 2612

Вышневолоцкий городской округ 2063

Ржев 2054

Торжок 1569

Калининский район 1556

Кимры 1489

Бологовский район 989

Бежецкий район 810

Нелидовский городской округ 810

Лихославльский район 802

Осташковский городской округ 782

Старицкий район 763

Торопецкий район 719

Кашинский городской округ 713

Калязинский район 685

Максатихинский район 600

Весьегонский муниципальный округ 597

Андреапольский муниципальный округ 512

Торжокский район 474

Западнодвинский муниципальный округ 459

Кувшиновский район 417

Оленинский муниципальный округ 374

Зубцовский район 368

Спировский район 346

Рамешковский район 336

Ржевский район 299

Селижаровский муниципальный округ 265

ЗАТО Озёрный 257

Кимрский район 244

Сонковский район 225

Фировский район 211

Краснохолмский муниципальный округ 175

Бельский район 160

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 146

Пеновский муниципальный округ 107

Жарковский район 104

Молоковский район 86

Сандовский муниципальный округ 76

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области