В Чехию поставят 50 тысяч респираторов, произведённых в Тверской области

Кимрская фабрика им. Горького, расположенная в Тверской области, начинает поставки продукции в Чехию. Будет поставлено 50 тысяч респираторов модели «СПИРО-113».

Заказ получен при содействии Торгового представительства России в Чехии. Маски поставляются ведущему чешскому импортёру, производителю и дистрибьютору средств индивидуальной защиты - компании Canis Safety a.s. Её клиентами являются чешские, польские и словакские компании.

Это не первая крупная поставка средств индивидуальной защиты, произведённых в Тверской области, в другие страны. В этом году 300 тыс. респираторов Кимрской фабрики им. Горького были отправлены в Германию.

В конце января 2021 года Кимрская фабрика им. Горького расширила производство – здесь открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86 600 изделий в сутки. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

«Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании – это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах. Это атомная промышленность, строительство и другие отрасли, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сейчас, помимо респираторов и защитных масок, Кимрская фабрика им. Горького производит медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы. Сегодня это ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами.

Фабрика имени Горького начала свою историю с 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.

Пресс-служба Правительства Тверской области