«Транспорт Верхневолжья» запустил новые междугородние маршруты из Твери до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Погорелова Городища и в город Кимры (рейсы через Максимцево и через Горицы). Это очередной этап развития в Тверской области новой модели пассажирских перевозок.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться в регионах России. Для ознакомления с работой «Транспорта Верхневолжья» регион посетили уже представители 29 субъектов страны.

Автобусы по междугородним маршрутам будут курсировать в прямом и обратном направлениях. По маршрутам № 530т «Тверь – Осташков», №530 «Осташков – Тверь», №520 «Кимры – Максимцево – Тверь», №519 «Кимры – Горицы – Тверь», №513т «Тверь – Зубцов» будет совершаться по 2 рейса в день. На маршрутах №547 «Тверь – Оленино» и №558 «Тверь – Погорелое Городище» – 1 рейс в день. На маршруте №534 «Ржев–Тверь» – 10 рейсов в день.

Всего на линии выйдут 12 автобусов большого класса вместимостью 53 места и 3 автобуса среднего класса вместимостью 37 мест. Все автобусы будут отходить от автовокзала города Твери с 5:30 до 22:05. В зависимости от маршрута время в пути составит от 2 часов 20 минут до 4 часов 30 минут.

Стоимость проезда составит от 312 до 557 рублей в зависимости от выбранного направления. Оплатить проезд по междугородним маршрутам можно наличными и банковской картой МИР, Visa или MasterCard.

На новых маршрутах будут работать 30 водителей, которые прошли обучение и стажировку, заранее выходили на линии, чтобы ознакомиться с маршрутами.

28 марта завершилось голосование, в котором жители Тверской области выбрали дизайн автобусов для междугородних маршрутов. Большинство пассажиров (около 72%) проголосовало за синее оформление автобусов с фирменным логотипом «Транспорта Верхневолжья».

Еще один междугородний маршрут №555 «Тверь – Ржевский мемориал» был запущен 12 декабря 2020 года. По нему автобусы курсируют 2 раза в день в прямом и обратном направлениях.

Информация о расписании, маршрутах движения междугородних автобусов доступна в приложении «Волга» во вкладке «Билеты по региону». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

3 июля 2021 года планируется внедрение новой модели пассажирских перевозок в четырёх муниципалитетах – Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Для перевозки пассажиров на этих территориях на линии выйдут 118 новых автобусов. В общей сложности будет создано 33 городских маршрута и 70 пригородных.

Пресс-служба Правительства Тверской области