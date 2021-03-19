В Тверской области назвали победителей фестиваля-конкурса детского кино

Тверской областной Дом народного творчества подвел итоги XIII Областного открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Молодым – дорогу». В этом году участие в конкурсе принимали 37 работ из 14 муниципальных образований Верхневолжья.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В фестивале-конкурсе принимали участие воспитанники детских и юношеских видеостудий Тверской области, отдельные авторы и творческие объединения. На звание лучших боролись игровые, документальные фильмы, репортажи с места событий, мультфильмы, музыкальные клипы.

По итогам конкурсного отбора гран-при завоевала детская телестудия «Метроном» из Вышнего Волочка, которая представила коллективную работу «Письмо из прошлого». Дипломами лауреатов были награждены победители в 17 номинациях, среди которых ребята из Твери, Вышнего Волочка, Кашина, Кувшиново, Удомли, Оленино, Торжка, Медного, ЗАТО Озерный, Конаково и деревни Некрасово.

Также в рамках фестиваля-конкурса прошла творческая встреча с участниками конкурса, на которой члены жюри рассмотрели и проанализировали все работы. По итогам мероприятия, член жюри, актер тетра и кино Алексей Ларионов провел интерактивный мастер-класс по актерскому мастерству.

Пресс-служба Правительства Тверской области