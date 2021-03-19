В Тверской области более 562 млн рублей дополнительно направят на содержание учреждений здравоохранения региона

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 30 марта провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о распределении дополнительного финансирования на содержание больниц и поликлиник Верхневолжья, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации региону направлено 562,4 млн рублей. На заседании принято решение о распределении средств между 42 учреждениями здравоохранения региона в соответствии с объемом оказанных в 2020 году услуг населению.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о закупке очередной партии лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией.

По мнению Игоря Рудени, своевременное обеспечение лекарственными препаратами граждан, нуждающихся для сохранения здоровья в поддержке государства, – одно из ключевых мероприятий здравоохранения Тверской области.

Тверской области из федерального бюджета выделено 52,2 млн рублей на приобретение пяти наименований лекарств. Препараты будут распределены между амбулаторными учреждениями Верхневолжья, где пациенты проходят лечение от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области