Тверская область вошла в «двадцатку» медиарейтинга в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область по итогам февраля вошла в ТОП-20 медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, известного как «майский указ». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В феврале СМИ сообщали о направлении дополнительных средств из областного бюджета на мероприятия в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», в том числе, на введение 620 дополнительных мест в детских садах и 3200 – в системе дополнительного образования.

«Как мы и обещали, вводим не менее одного социального учреждения в год. Введён детский сад в Торжке. Активно строятся дошкольные учреждения в Калининском районе, Твери, Вышнем Волочке. Кроме этого, предусмотрены ремонты школьных и дошкольных учреждений – замена кровель, окон, спортзалов, закупка оборудования для школ, также будут решаться вопросы технического обеспечения и подключения школ к Интернету», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Также большое количество публикаций в феврале было связано со статистикой по увеличению более чем на 1000 количества больших семей в Тверской области за 2020 год. На 1 января 2021 года в Верхневолжье проживает 13 281 многодетная семья, в которых воспитывают 43 865 детей. Год назад в регионе было 12 237 семей с 40 376 детьми. Количество многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494, год назад их было 9 694. Положительная динамика в значительной степени связана с введением губернатором Игорем Руденей новых мер поддержки многодетных семей, в том числе в рамках национального проекта «Демография», отмечают СМИ.

Резонансным оказалось поручение Игоря Рудени рассмотреть возможность разработки на территории Верхневолжья ипотечной программы для молодых ученых, что позволит привлекать в тверскую науку новые кадры, в том числе из других регионов. Об этом губернатор заявил 8 февраля, в День российской науки, на встрече с руководителями ведущих вузов региона в Тверском государственном медицинском университете.

Также СМИ сообщали о совещании, которое в феврале провел губернатор Игорь Руденя, по ремонту дорог регионального значения. В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в порядок 342 километра трасс. В приоритете маршруты школьных автобусов и скорой помощи, туристические и социально значимые трассы, дороги к инвестиционным площадкам. В перечень дорог, которые отремонтируют по отраслевому проекту в 2021 году, вошли объекты опорной сети – дороги от Твери до Бежецка и Весьегонска, от Осташкова до Ржева и Торжка, от М-9 до Пено и другие направления.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.