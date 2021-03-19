В учебный центр скорой медицинской помощи в Тверской области поставлены новые тренажеры для практики специалистов

В учебно-симуляционный центр Верхневолжья, где практикуются медики, а также студенты Тверского государственного медицинского университета и колледжей региона, поставлены новые тренажеры для повышения квалификации специалистов скорой помощи.

Учебно-симуляционный центр создан на базе Единого диспетчерского центра Тверской станции скорой медицинской помощи в марте 2020 года. В том числе здесь проходят теоретическую и практическую подготовку специалисты скорой помощи. Это освоение новых знаний, умений и практик, основанных на моделировании клинических и иных ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям.

Создание центра Губернатор Игорь Руденя считает важным для повышения уровня подготовки медиков скорой помощи. В Тверской области по инициативе главы региона ведется модернизация службы. Обновляется автопарк скорой медицинской помощи в районах.

Необходимость в создании учебного центра назрела в связи с интенсивным развитием медицины, новыми подходами к диагностике, обследованию больных, разработкой и внедрением новых методов лечения.

«Практические занятия невозможны без современного симуляционного оборудования, которое помогает создать условия работы, близкие в реальным, – отмечает руководитель учебного центра Наталья Скиба. – Закупленные многофункциональные манекены могут имитировать различные патологические состояния. В центре установлен интерактивный макет автомобиля скорой помощи. Специальная качающаяся платформа создает имитацию движения машины в разных условиях».

Во время теоретических занятий разбираются случаи из практики выездных бригад. Также в центре осваиваются различные техники оказания медицинской помощи, в том числе проведение сердечно-легочной реанимации.

Пресс-служба Правительства Тверской области