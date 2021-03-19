В Тверской области в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды дополнительно благоустроят 15 общественных территорий

В 2021 году в муниципалитетах Тверской области дополнительно благоустроят 15 общественных территорий. Работы на объектах пройдут при поддержке областного бюджета в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды. Вопрос о дополнительном распределении 20 млн рублей на эти цели рассмотрен 30 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Определены четыре группы получателей в зависимости от численности населения.

К первой группе отнесены городские округа и поселения, где проживает свыше 20 тысяч человек. На таких территориях дополнительно обустроят четыре общественных пространства. В Конаково установят открытый павильон с навесными качелями на набережной реки Волга, в Удомле благоустроят сквер-бульвар по проспекту Энергетиков, в Торжке появится смотровая площадка, в Бежецке реализуют проект по обустройству наружного освещения в парке у набережной рядового Николаева.

Получателями поддержки станут также населенные пункты второй группы с численностью жителей от 8 до 20 тысяч человек. К реализации запланировано 6 проектов. Так, в Калязине установят новый детский игровой комплекс, в Торопце и Западной Двине – новые спортивные комплексы, в Кувшиново – баскетбольную площадку, в Нелидово объектом благоустройства станет набережная реки Семиковка, в Осташкове продолжится работа в городском парке «Юность».

В городских поселениях с численностью населения от 3,5 до 8 тысяч человек благоустроят три общественные территории. В поселке Калашниково Лихославльского района предусмотрено ограждение и озеленение сквера, в Спирово продолжатся работы по благоустройству Привокзальной площади, а в Старице - работы в молодежной зоне парка на улице Коммунистической.

К четвертой группе относятся населенные пункты, где проживает от 1 до 3,5 тысяч человек. Работы по благоустройству двух общественных пространств выполнят в поселках Великооктябрьский и Жарковский.

Осенью 2020 года между муниципалитетами уже были распределены средства на благоустройство общественных пространств в 2021 году. Объем финансирования составил более 348 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В перечень объектов для благоустройства было включено 60 общественных территорий и 21 двор в 38 муниципальных образованиях.

Тогда Игорь Руденя поручил максимально быстро распределить средства на реализацию программы для своевременной подготовки необходимой документации и проведения конкурентных процедур.

В настоящее время по всем ранее утверждённым объектам заключены контракты на выполнение работ.

В общей сложности в 2021 году, с учётом двух распределений, в Тверской области будет благоустроено 75 общественных пространств.

Пресс-служба Правительства Тверской области