В 2021 году в сельских школах Тверской области отремонтируют спортзалы и установят спортивные площадки

В 2021 году в Тверской области продолжится реализация программы по улучшению условий для занятий спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Поддержка в текущем году по этому направлению будет оказана 5 муниципалитетам. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 30 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Развитию массового спорта в Тверской области уделяется особое внимание в работе регионального Правительства. По мнению Игоря Рудени, важно обеспечить условия для занятий спортом детей и молодёжи независимо от места проживания и доходов семьи.

В 2021 году запланирован ремонт спортзалов в 5 сельских школах, где в обучается почти 600 детей – в Борковской школе Бежецкого района, Княжегорской школе Зубцовского района, Ильинской и Неклюдовской школах Кимрского района, Краснооктябрьской школе Сонковского района. Новое оборудование на уличной спортивной площадке будет установлено в Великооктябрьской школе Фировского района.

В общей сложности на эти цели направят 11,5 млн рублей.

Программа по развитию спорта в сельских школах реализуется на территории Верхневолжья с 2014 года. За это время её участниками стали 34 муниципалитета, 136 школ Верхневолжья, где обучается более 6600 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области