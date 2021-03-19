Тверская область поставит пассажирские вагоны для Южно-Кавказской железной дороги

Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку 27 пассажирских вагонов, который был подписан между ТВЗ и Южно-Кавказской железной дорогой (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Предполагается, что они будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией.

«ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В символической церемонии закладки первой рамы вагона принял участие заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армен Симонян и руководители Южно-Кавказской железной дорогой. С ознакомительным визитом они посетили производственный комплекс ТВЗ, познакомились вагонами нового модельного ряда, посетили заводской учебный центр.

«Я убедился, что ТВЗ на сегодняшний день – это самый современный в Европе вагоностроительный завод. Здесь внедрены новейшие технологии, эффективно организованы сборочные линии. Уверен, что, заключив договор на приобретение вагонов производства ТВЗ, мы сделали правильный выбор», – отметил генеральный директор ЗАО «ЮКЖД» Алексей Мельников.

Новые вагоны, выпускаемые на ТВЗ, являются современной серийной продукцией, в которой размещены сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды.

Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратные диваны с подголовниками, верхние полки – почти незаметны. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе будут установлены телевизоры.

В рамках заключенных контрактов в мае-июне 2021 года на ЮКЖД поступят 21 купейный и 6 плацкартных вагонов.

Подвижной состав, который будет поставлен в рамках контрактов в Армению, соответствует всем требованиям, предъявляемым к комфортабельности и безопасности пассажирских перевозок, определенным в Техническом регламенте Таможенного союза и может эксплуатироваться на территории всех стран Евразийского экономического союза – России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Пресс-служба Правительства Тверской области