В Тверской области семь поисковых объединений получат поддержку из регионального бюджета

В 2021 году семь военно-патриотических организаций Тверской области получат поддержку из областного бюджета. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 30 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Областные средства предназначены для возмещения затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести.

5 млн рублей предусмотрено на проведение Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Ежегодная Вахта Памяти пройдет в период с 17 апреля по 30 апреля 2021 года в Ржевском районе в местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Проведение экспедиции в Тверской области уже стало традицией, этот год не исключение. Это будет новый этап – на новой площадке, которая создана за Ржевским мемориалом», - отметил Игорь Руденя после заседания Правительства, комментируя вопрос представителям СМИ.

В 2020 году экспедиция объединила около 500 поисковиков из 53 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана. Были обнаружены останки более 704 красноармейцев, установлено 12 имён.

Кроме того, субсидии для обеспечения работы поисковых объединений в региональной Вахте Памяти-2021 направят военно-исторической, поисковой организации «За Родину!» (г.Торжок), Ржевской городской общественной организации «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии», Тверской областной общественной организации «Витязь», военно-патриотическому клубу «Русь» из Старицы, Зубцовской поисковой организации «Долина», Тверскому научно-историческому военно-патриотическому центру «Подвиг». Общий объём поддержки составит 1,5 млн рублей.

По итогам 2020 года поисковиками Тверской области обнаружены и подняты останки 1116 бойцов, установлено 54 имени неизвестных солдат и 40 имен числившихся пропавшими без вести. В муниципальных образованиях прошли траурные мероприятия по захоронению останков 2802 красноармейцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области