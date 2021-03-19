Более 80 тысяч жителей Тверской области получат ко Дню Победы единовременные выплаты

Более 80 тысяч жителей Тверской области получат единовременную денежную выплату ко Дню Победы. Порядок её предоставления принят на заседании регионального Правительства, которое 30 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

О предоставлении выплат в 2021 году всем жителям региона, кого коснулась Великая Отечественная война, Игорь Руденя сообщил 23 марта на встрече с представителями старшего поколения, которые проживают в Тверском геронтологическом центре. В этот же день на заседании Бюджетной комиссии Тверской области было принято решение о выделении средств на выплаты ветеранам ко Дню Победы.

«В этом году сохранена региональная единовременная выплата для всех категорий граждан, кто получал её в прошлом году к 75-летию Великой Победы», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания Правительства.

Единовременные выплаты ко Дню Победы будут предоставлены семи категориям граждан.

В этом году сохранятся выплаты для тружеников тыла, вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и детей войны. Впервые эти категории жителей региона получили выплаты в прошлом году, к 75-летию Великой Победы. В 2021-м для них сохраняется и размер выплаты – 3 тыс. рублей.

Выплаты к празднику Великой Победы получат свыше 69 тысяч детей войны. Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Статус «дети войны» был утверждён в регионе в 2019 году. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал: утверждение статуса - не привилегия, а уважительное отношение и поддержка людей, которые в послевоенное время восстанавливали и развивали страну.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак.

В общей сложности на предоставление в 2021 году региональных единовременных выплат ко Дню Победы из областного бюджета направят 255,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области