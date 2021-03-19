Тверская область продолжает реализацию Стратегии духовно-нравственного воспитания детей

Предварительные итоги реализации с 2018 года Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области и задачи на предстоящий четырехлетний период рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 30 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

«Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций. Гордимся тем, что Верхневолжье сохранило традиции преданности Родине, честного труда, уважения к старшим, бережного отношения к родным и близким людям. Главная цель реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей – передать эти ценности новому поколению», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – важно дать возможности молодежи региона реализовать себя в учебе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности. При этом особое внимание уделить патриотическому воспитанию, популяризации достижений современников. Игорь Руденя отметил, что трансляция ценностных установок должна активнее вестись через медиапространство, социальные сети, популярные среди молодежи.

Совместную работу в реализации Стратегии ведут органы власти региона, учреждения образования и культуры, Тверская митрополия и общественность.

Стратегия включает три основных блока – «Педагог. Школа наставника», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Семья. Ответственное родительство».

Значительная часть мероприятий в рамках Стратегии нацелена на повышение квалификации педагогов Тверской области. За 2018-2020 годы квалификацию повысили свыше 3 300 человек. Участниками семинаров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей стали свыше 5000 педагогов, стажировок – порядка 700 человек. Образовательный модуль по нравственному воспитанию освоили и студенты педагогических колледжей.

В муниципалитетах Тверской области созданы методические объединения учителей. Специалисты образования также стали активными участниками всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Активно включены в работу школьники. Около 1500 ребят ежегодно принимают участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика», кинофестивале для детей, юношества и семьи «Моряна». Среди событий, направленных на духовное воспитание и образование юных граждан – Волжский Хоровой Собор, «Уроки милосердия», «Живые уроки» и другие мероприятия, в том числе в формате летних лагерей.

Знаковым стал проект «Нас пригласили во Дворец!», который реализуется по инициативе Игоря Рудени – бесплатные экскурсии для школьников из районов области в Тверской Императорский дворец. За прошедшие три года здесь побывали более 31 400 ребят.

Развивается работа «Родительских клубов» и «Семейных гостиных» на базе учреждений социальной защиты населения, действуют выездные «Родительские Приемные». Объединения созданы для поддержки семей, находящихся в непростой жизненной ситуации. В Тверской области работают отделения «Мой семейный центр». Кроме того, действуют антикризисные центры для женщин при медицинских организациях. Продолжена традиция ежегодного конкурса «Семья года».

В период с 2021 по 2024 годы более активно в муниципальных школах будут внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также делается на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья. Вводится курс исторического краеведения для школьников 1-11 классов.

Будет и далее развиваться гражданско-патриотическое направление через мероприятия по сохранению исторической памяти. В том числе это экскурсии для школьников по знаковым местам Верхневолжья. Отдельными направлениями Стратегии стали эстетическое, духовное и трудовое воспитание, а также приобщение к здоровому образу жизни. Значимая часть Стратегии на предстоящий период посвящена поддержке многодетных семей, педагогическому просвещению родителей.

В регионе предусмотрено создание единой базы семей на территории муниципалитетов, формирование семейно-демографического паспорта территорий. Это даст новые возможности для поддержки института семьи, материнства, отцовства и детства.

Пресс-служба Правительства Тверской области