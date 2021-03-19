В Тверской области возобновляются выезды мобильных медицинских бригад

С 30 марта 2021 года возобновляются выезды мобильных медицинских бригад в районы Тверской области. Их работа была приостановлена из-за непростой эпидемиологической ситуации. Сегодня медики из областного центра принимают пациентов в Андреапольском муниципальном округе. Специализированную медицинскую помощь взрослому населению оказывают кардиолог, эндокринолог и офтальмолог.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

В апреле 2021 года мобильные медицинские бригады посетят четыре территории Тверской области – Кесовогорский и Максатихинский районы, Оленинский и Селижаровский муниципальные округа.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмологи оториноларинголог.

Состав медицинских бригад сформирован с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах, востребованности узких специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области