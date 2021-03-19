Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 35 235 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 109 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 73 566 жителей региона, за последние сутки – 1247 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 636 586, в том числе за последние сутки их проведено 1526.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 333 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
728 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 925
Конаковский район 2608
Вышневолоцкий городской округ 2062
Ржев 2047
Торжок 1566
Калининский район 1551
Кимры 1487
Бологовский район 989
Бежецкий район 810
Лихославльский район 800
Нелидовский городской округ 800
Осташковский городской округ 780
Старицкий район 759
Торопецкий район 719
Кашинский городской округ 713
Калязинский район 685
Максатихинский район 600
Весьегонский муниципальный округ 597
Андреапольский муниципальный округ 510
Торжокский район 471
Западнодвинский муниципальный округ 448
Кувшиновский район 417
Оленинский муниципальный округ 374
Зубцовский район 368
Спировский район 346
Рамешковский район 335
Ржевский район 299
Селижаровский муниципальный округ 265
ЗАТО Озёрный 257
Кимрский район 244
Сонковский район 225
Фировский район 211
Краснохолмский муниципальный округ 175
Бельский район 159
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 145
Пеновский муниципальный округ 107
Жарковский район 104
Молоковский район 86
Сандовский муниципальный округ 76
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области