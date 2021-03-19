В Тверской области состоялся пресс-тур по знаковым местам, связанным с жизнью святого преподобного Макария Калязинского

В канун годовщины преставления преподобного Макария Калязинского (30 марта по н. ст.) для журналистов региональных тверских СМИ был организован пресс-тур по местам Верхневолжья, связанным с жизнью святого.

Путешествие началось с посещения Николаевского Клобукова женского монастыря в Кашине. До начала XX века монастырь был мужским. Здесь святой преподобный Макарий Калязинский принял постриг и прожил десять лет. Настоятельница монастыря игуменья Варвара рассказала журналистам о воссоздании кельи святого в 2009 году.

«Келья преподобного Макария Калязинского сохранялась веками под открытым небом. В 1903 году над ней была построена Макарьевская часовня. В 1930-е годы келья была утрачена, а в 2009 году ее воссоздали на исконном месте по подробному описанию в житии святого. Сегодня эта келья – главная святыня нашего монастыря», – сказала игуменья Варвара.

Представители прессы также посетили Храм Вознесения Господня в Калязине, где с 2012 года пребывают мощи Макария Калязинского. В воскресной школе при храме дети изучают историю местных святых, читают и осмысливают житие преподобного.

«Макарий Калязинский для нас является духовным маяком, молитвенником, заступником, покровителем нашего города», – отметил благочинный Калязинского округа, настоятель Храма Вознесения Господня, иерей Георгий Иванов.

Журналисты в рамках пресс-тура побывали на набережной Волги, у знаменитой «плавающей» колокольни Никольского собора и в Калязинском краеведческом музее.

Сейчас калязинская земля готовится к торжествам, приуроченным к 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, которое будет отмечаться в этом году 8 июня. Напомним, 26 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание о подготовке к празднованию этой даты. Рассмотрены вопросы, связанные с проведением крестного хода из города Кашин в город Калязин Предполагается, что отправной точкой крестного хода станет Николаевский Клобуков женский монастырь в Кашине. Маршрут будет проложен до церкви Вознесения Господня в Калязине. Участники совещания рассмотрели варианты прохождения крестного хода, обустройство мест отдыха для паломников. Также обсуждались вопросы проведения работ по ремонту дорог, благоустройству территорий по маршруту прохождения крестного хода.

Кроме того, в год 500-летия обретения мощей Макария Калязинского планируется начать капитальный ремонт здания Дома Полежаевых для размещения в нем экспозиций Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского. Сейчас музей располагается в здании Церкви Богоявления Господня.

Мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, будут проходить в течение 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья.

«Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, – это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия», – отметил Игорь Руденя на первом заседании организационного комитета по подготовке к проведению торжеств.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. С юных лет стремился к монашеству. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковом монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.