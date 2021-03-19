ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: В Твери обсудили программы финансового просвещения

В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности эксперты Тверского отделения Банка России и представители общеобразовательных учреждений Тверского региона в онлайн-режиме обсудили вопросы организации обучения основам финансовой грамотности. В дискуссии приняли участие 105 учебных заведений города и области.

Опытом проведения финансовых уроков для старшеклассников поделились педагоги школ №53 и №40 г. Твери: «Курс финансовой грамотности мы опробовали на учащихся 9-11-х классов. В процессе пришло понимание, что наиболее осознанно и с интересом такой материал воспринимают десятиклассники. Дополнительно ребята выполняют самостоятельные задания, им нравится эта тема, она близка сейчас многим».

Специалисты тверского отделения Банка России показали участникам встречи, какие возможности представляет мегарегулятор для воплощения курса: наглядные материалы, онлайн-уроки, выступления спикеров, возможности для повышения квалификации педагогического состава, выезд экспертов и проведение профильных тематических смен в детских лагерях отдыха, обучение в игровой форме, архив видеороликов по теме финансов, экскурсии в отделение банка и музей. Актуальные материалы по многим финансовым темам размещены на интернет-портале Финкульт.инфо

Тверское отделение провело анкетирование среди 115 школ из 21 муниципального образования Верхневолжья. Опрос показал, что более половины тверских школ работают над формированием финансовой культуры обучающихся. Многие принимают участие в олимпиадах и конкурсах экономической направленности. Одиннадцатиклассница школы №1 ЗАТО Озёрный заняла первое место в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности в сентябре прошлого года. А ребята Мокшинской средней школы стали финалистами Всероссийской олимпиады.

Вместе с тем, участники определили проблемные вопросы и определили пути их решения.

«Финансовая составляющая нашей повседневной жизни играет важную роль. От нас с вами зависит, как, взрослея, дети будут контактировать с финансовыми организациями, с какими приобретёнными знаниями и навыками они придут во взрослый мир», - отметил заместитель управляющего тверским отделением Банка России Вадим Тетин.

В завершении встречи эксперты мегарегулятора ответили на все заданные педагогами вопросы.