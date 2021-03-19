В Тверской области пройдет День призывника

2 апреля в Тверской области состоится традиционный День призывника. Ожидается, что участие в нем примут более 200 молодых людей призывного возраста – учащихся школ, профессиональных училищ, колледжей из разных городов и районов региона.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Тверской области и является часть системы допризывной подготовки, патриотического воспитания молодежи.

« Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее направление работы областного Правительства и общественных организаций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

День призывника пройдет на базе воинской части 40963 в Ржеве. Будущие солдаты посетят военный музей, примут участие в конкурсе по силовой подготовке, осмотрят вооружение и военную технику войсковой части, познакомятся с бытом солдатской жизни. Также юношей ждет армейский обед в полевых условиях.

С 2003 года в Верхневолжье ежегодно проходит областной День призывника. Он проводится дважды в год – в период осеннего и весеннего призывов.

Пресс-служба Правительства Тверской области