Игорь Руденя поручил расширить список объектов в рамках областного проекта по ремонту территорий у больниц и поликлиник

Ремонт в Тверской области дорог регионального значения в 2021-2023 годах рассмотрен на совещании, которое 29 марта провел Губернатор Игорь Руденя. В том числе обсуждалось приведение в порядок территорий у больниц и поликлиник региона. По поручению Игоря Рудени с 2021 года в региональную программу ремонта включены территории возле учреждений здравоохранения.

В список первоочередных объектов 2021 года вошли крупнейшие медучреждения Твери. Это территории у Детской областной клинической больницы, Калининской ЦРКБ, больницы скорой помощи, городских больниц №6 и №7. В районах приведут в порядок площадки и подъезды к крупным межрайонным больницам. Это ЦРБ в Вышнем Волочке, Ржеве, Кашине, Кимрах, Нелидово, Торжке, Осташкове, Максатихе.

Губернатор поручил Министерству транспорта региона дополнительно включить в программу ремонта на 2021 год подъезды к роддомам Твери, а также к ряду детских учреждений здравоохранения.

Отдельно рассмотрены дорожные объекты, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители в ходе личного приема граждан Губернатором и главы муниципалитетов на встречах с Игорем Руденей.

На совещании рассмотрены и другие объекты региональной сети, которые отремонтируют в 2021-м и последующие годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области