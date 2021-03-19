Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам переговоров с послом Ирана

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с деловой встречей в Правительстве Тверской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 24 марта губернатор Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры», – сказал Игорь Руденя по итогам встречи.

Среди ключевых направлений партнерства обозначены экспорт из Тверской области продукции деревообработки, оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки, техники для пищевой промышленности. Также лихославльский завод «Светотехника», который входит в международную светотехническую корпорацию «Боос лайтинг групп», будет применять свои инновационные технологии при создании производственной площадки корпорации в Иране.

Также СМИ сообщали, что во время визита посла Ирана в Тверь губернатор Игорь Руденя предложил ему вакцинироваться от коронавируса в Тверской области.

«Люди понимают, что сегодня российская вакцина – №1 в мире», – пояснил губернатор в этот же день в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.